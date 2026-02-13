U Mercedesu imao 5,7 kg kokaina! Naljepnicu na paketu droge prepoznat će svi ljubitelji nogometa
Muškarca su tijekom redovne kontrole prometa na Ljubljanskoj aveniji zaustavili prometni policajci dok je upravljao Mercedesom šibenskih registarskih oznaka
Na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu u srijedu oko 15.10 sati, zaustavljen je 35-godišnji muškarac u čijem je automobilu pronađeno gotovo šest kilograma kokaina, javlja PU zagrebačka.
"Policijski su službenici posumnjali na nezakonito postupanje vozača, a na mjesto zaustavljanja vozila potom su izašli i policijski službenici sa službenim psom Reom koja je zatim u automobilu 35-godišnjaka detektirala drogu", priopćila je policija.
Zanimljiv detalj vidi se na fotografijama zaplijenjene droge koje je objavila policija. Iako su paketi djelomično zamućeni, na njima se nazire naljepnica s grbom Real Madrida. Navijači tog španjolskog kluba sebe nazivaju “Los Blancos”, što u prijevodu znači “bijeli” – nadimak koji se u ovom slučaju poklapa s kolokvijalnim nazivom za kokain.
Kokain ispod mjenjača
Pretragom automobila, obavljenom na temelju sudskog naloga, ispod mjenjača pronađeno je ukupno 5.724,2 grama kokaina pakiranog u sedam plastičnih omota.
Nakon dovršetka istrage, 35-godišnjak je predan pritvorskom nadzoru, a protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.
