U Mercedesu imao 5,7 kg kokaina! Naljepnicu na paketu droge prepoznat će svi ljubitelji nogometa

Na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu u srijedu oko 15.10 sati, zaustavljen je 35-godišnji muškarac u čijem je automobilu pronađeno gotovo šest kilograma kokaina, javlja PU zagrebačka.

"Policijski su službenici posumnjali na nezakonito postupanje vozača, a na mjesto zaustavljanja vozila potom su izašli i policijski službenici sa službenim psom Reom koja je zatim u automobilu 35-godišnjaka detektirala drogu", priopćila je policija.

Zanimljiv detalj vidi se na fotografijama zaplijenjene droge koje je objavila policija. Iako su paketi djelomično zamućeni, na njima se nazire naljepnica s grbom Real Madrida. Navijači tog španjolskog kluba sebe nazivaju “Los Blancos”, što u prijevodu znači “bijeli” – nadimak koji se u ovom slučaju poklapa s kolokvijalnim nazivom za kokain.

Kokain ispod mjenjača

Pretragom automobila, obavljenom na temelju sudskog naloga, ispod mjenjača pronađeno je ukupno 5.724,2 grama kokaina pakiranog u sedam plastičnih omota.

Nakon dovršetka istrage, 35-godišnjak je predan pritvorskom nadzoru, a protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

