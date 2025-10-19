U Zagrebu pao još jedan 'diler deda': Pogledajte što je sve policija pronašla kod njega

Zagrebačka policija stala je na kraj još jednom 70-godišnjem dileru.

Istragom je otkriveno da je osumnjičeni muškarac na području Trešnjevke, radi daljnje preprodaje nabavio sjemenke konoplje tipa droga te ih na dvije lokacije u šumi na području Zaprešića posadio te uzgojio ukupno 17 stabljiki konoplje tipa droga.

Potom je, nakon dozrijevanja stabljiki, s istih brao cvjetne vrhove te ih sušio, vagao i pakirao u stanu kojim se koristi na području Trešnjevke, nakon čega je tako pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu.

Detalji policijskog nadzora

Policija je u petak, 17. listopada obavljenom pretragom njegova stana pronašla ukupno 3859,50 grama konoplje tipa droga i to: tri kutije ispunjene konopljom tipa droga ukupne mase 766,00 grama, tri grumena konoplje tipa droga ukupne mase 1,0 grama, dvije vrećice ispunjene konopljom tipa droga ukupne mase 778,00 grama, četiri kutije ispunjene konopljom tipa droga ukupne mase 2300,00 grama, jedna vrećica ispunjena konopljom tipa droga ukupne mase 14,5 grama.

Zatim, osam paketa ispunjenih sjemenkama konoplje tipa droga, dvije ručno napravljene cigarete odnosno joint, ispunjene smjesom duhana i konoplje tipa droga, dvije staklenke ispunjene smjesom jestivog ulja i konoplje tipa droga, 73 plastične tegle bez sadržaja, dva skalpela, jedan ručni detektor metala, jedne škare, jedan mobitel te jednu metalnu drobilicu.

Osumnjičeni je istog dana policije u šumi na području Zaprešića, na dvije lokacije na kojima je sadio i uzgajao drogu dragovoljno predao 17 stabljiki konoplje tipa droga visine od 150 do 220 cm, s cvjetnim vrhovima.

"Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijeli kaznenu prijavu te je u zakonskom roku doveden pritvorskom nadzorniku", kažu još u policiji.

