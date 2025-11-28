FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREBZRA VOŽNJA /

U teškoj prometnoj nesreći poginuo motorist u Šibeniku: Ranije mu oduzeli vozačku

U teškoj prometnoj nesreći poginuo motorist u Šibeniku: Ranije mu oduzeli vozačku
×
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Zbog siline udara, vozač (61) smrtno je stradao na mjestu događaja, a utvrđeno je i da nije imao uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu

28.11.2025.
10:33
T.K.
Zeljko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vozač motora poginuo je u petak nešto prije dva sata ujutro na državnoj cesti D-8 u Šibeniku. Muškarac (61) vozio je motor šibenskih registracija, iako mu je vozačka dozvola ranije oduzeta.

Do nesreće je došlo u blizini nadvožnjaka Šubićevac gdje je muškarac, zbog prevelike brzine, izgubio kontrolu nad motorom. Izletio je s ceste na zemljano-travnatu površinu po kojoj se nastavio nekontrolirano kretati 

Desnim bočnim dijelom motora udario je u kameni usjek, a potom i u prometne znakove. 

Preminuo na licu mjesta

Zbog siline udara, vozač (61) smrtno je stradao na mjestu događaja, a utvrđeno je i da nije imao uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu. 

Tijekom trajanja očevida, policija je od 2:30 do 5:30 sati zatvorila cestu za sav promet.

"O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće bit će dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku", priopćili su iz PU šibensko-kninske.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasac o spašavanju mladih iz auta užasa kod Ludbrega: 'Jedna je sama izašla, troje smo izvlačili...'

Teška Prometna NesrećašibenikPoginuo Motorist
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PREBZRA VOŽNJA /
U teškoj prometnoj nesreći poginuo motorist u Šibeniku: Ranije mu oduzeli vozačku