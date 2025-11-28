U teškoj prometnoj nesreći poginuo motorist u Šibeniku: Ranije mu oduzeli vozačku

Vozač motora poginuo je u petak nešto prije dva sata ujutro na državnoj cesti D-8 u Šibeniku. Muškarac (61) vozio je motor šibenskih registracija, iako mu je vozačka dozvola ranije oduzeta.

Do nesreće je došlo u blizini nadvožnjaka Šubićevac gdje je muškarac, zbog prevelike brzine, izgubio kontrolu nad motorom. Izletio je s ceste na zemljano-travnatu površinu po kojoj se nastavio nekontrolirano kretati

Desnim bočnim dijelom motora udario je u kameni usjek, a potom i u prometne znakove.

Preminuo na licu mjesta

Zbog siline udara, vozač (61) smrtno je stradao na mjestu događaja, a utvrđeno je i da nije imao uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu.

Tijekom trajanja očevida, policija je od 2:30 do 5:30 sati zatvorila cestu za sav promet.

"O svim utvrđenim okolnostima prometne nesreće bit će dostavljeno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku", priopćili su iz PU šibensko-kninske.

