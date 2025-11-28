Stravični prizori prometne nesreće na Krku: Jedan auto smrskan na cesti, drugi završio na boku

U prometnoj nesreći na Krku sudarila su se dva automobila. U četvrtak u 14.47 sati vatrogasci s Krka zaprimili su dojavu o prometnoj nesreći na cesti Malinska – Njivice. Na intervenciju su izašli su dva vozila i tri člana.

Foto: Facebook/jvp Grada Krka

Sudar je bio žestok. Jedan automobil je potpuno smrskan ostao na cesti, a drugi je odbačen izvan kolnika i završio na boku.

Vatrogasci grada Krka objavili su fotografije nesreće na Facebooku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Po dolasku na mjesto događaja osobe su uz pomoć građana već bile izvan vozila. Predane su timu hitne medicinske pomoći, nakon čega su vatrogasci osigurali vozila kako bi spriječili mogućnost požara i uklonili daljnje opasnosti.

Vatrogasci su već ujutro imali dvije dojave o razlivenoj nafti i ulju na kolniku. Na obje lokacije sanirali su razlivene tekućine pomoću apsorbentnog praha i osigurali cestu.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu