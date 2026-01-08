FREEMAIL
DRAMA U PETRINJI /

Planuo požar u restoranu: Radnik se nagutao dima, završio u bolnici
Foto: Jvp Petrinja

Radnici restorana započeli su gašenje aparatima za početno gašenje te su time spriječili širenje vatre do dolaska vatrogasaca

8.1.2026.
12:11
danas.hr
Jvp Petrinja
U četvrtak oko 9.30 sati vatrogasci su zaprimili dojavu o požaru u jednom restoranu u Petrinji.

Radnici restorana započeli su gašenje aparatima za početno gašenje te su time spriječili širenje vatre do dolaska vatrogasaca.

Na teren je izašlo pet vatrogasaca JVP-a Petrinja s dva vozila. Odmah po dolasku, vatrogasci su preuzeli gašenje te su požar u potpunosti lokalizirali i ugasili do 10.35 sati.

Hitna pomoć zbrinula je jednog radnika zbog udisanja dima.

Kako bi osigurali objekt, vatrogasci su detaljno pregledali cijeli prostor termovizijskom kamerom te uklonili preostali žar kako bi spriječili ponovnu aktivaciju vatre.

POGLEDAJTE VIDEO: Može li se švicarska tragedija ponoviti u Hrvatskoj? Vatrogasac: 'Preventiva – sve počinje i završava s njom'

PožarPetrinjaVatrogasciRestoran
