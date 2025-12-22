FREEMAIL
ŠOK NA CESTI /

Za dlaku izbjegnuta tragedija u Lipiku: Zabio se u auto ispred sebe zbog psa, dvoje djece ozlijeđeno

Za dlaku izbjegnuta tragedija u Lipiku: Zabio se u auto ispred sebe zbog psa, dvoje djece ozlijeđeno
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Protiv 41-godišnjeg vozača slijedi prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama

22.12.2025.
9:56
danas.hr
Zeljko Lukunic/pixsell
Na području grada Lipika u Požeško - slavonskoj županiji u nedjelju, oko 19.20 sati dogodila se prometna nesreća, u kojoj je vozač (41) udario u automobil ispred sebe. 

"Vozač (41) koji je upravljao osobnim automobilom, uslijed neprilagođene brzine udario je prednjim dijelom vozila u zadnji dio osobnog automobila kojim je upravljala 42-godišnjakinja, a koja je zaustavila vozilo zbog psa na kolniku", izvijestili su iz PU požeško slavonske.

U nesreći su lakše ozlijeđena dva djeteta koja su se nalazila u automobilu 42-godišnjakinje. Protiv 41-godišnjeg vozača slijedi prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a policija nastavlja rad na pronalasku vlasnika psa.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasac o spašavanju mladih iz auta užasa kod Ludbrega: 'Jedna je sama izašla, troje smo izvlačili...'

Prometna NesrećaLipikOzlijeđena Djeca
