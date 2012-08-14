{NOINDEX-NOFOLLOW} U dvorište mu pao dio helikoptera HRZ-a! - Net.hr
Nemalo se iznenadio, ali i preplašio 69-godišnji Josip R. iz Svinca kod Trogira u čije je dvorište u ponedjeljak oko 20 sati pao 'popriličan' komad lima s helikoptera.

14.8.2012.
14:26
Vedran Božičević
Net.hr
Kako se neslužbeno doznaje, Josip R. je čuo buku i vidio helikopter koji je navodno vlasništvo HRZ-a. Nakon njegova preleta, u dvorište mu je pao komad lima od kojeg je Josip bio udaljen svega dvadesetak metara. Stajao je ispred svoje staje.

Komad lima popriličnih je dimenzija - 1,5 metara x 30 centimetara, a srećom, u incidentu nitko nije ozlijeđen..

MORH: Posada nije znala da je ispao dio vjedra

O incidentu se oglasio i MORH: kažu, u ponedjeljak su zbog brojnih požara duž obalnog područja sve raspoložive protupožarne snage HRZ-a intenzivno djelovale cijeli dan.

"Tijekom izvršenja zadaće gašenja požara na otoku Sestrunju došlo je do oštećenja protupožarnog vjedra. Posada helikoptera prekinula je izvršenje zadaće, nakon čega je izvršila prelet s oštećenim vjedrom na aerodrom u Zemuniku Donjem, gdje je zamijenila vjedro te je gašenje požara na otoku Sestrunju nastavila s drugim vjedrom.

Predvečer, druga posada helikoptera tijekom izvršenja zadaće prevoženja posada kanadera, preuzela je oštećeno vjedro i od 19.00 do 20.00 sati izvršila prelet do matičnog helidroma u Divuljama. Tijekom leta posada je izbjegavala nadlijetanje naseljenih mjesta i kuća. Prilikom preleta između Primoštena i Marine, zbog intenzivnog zračnog prometa, a prema uputi Hrvatske kontrole zračne plovidbe, posada helikoptera morala se pomaknuti na južnu stranu magistrale prema Marini i prilikom preleta pokraj mjesta Svinca došlo je do otpadanja dijela navedenog oštećenog protupožarnog vjedra.

Dio koji je otpao nalazi se na dnu vjedra i služi kao podloga za prevoženje protupožarnog vjedra viličarom. Obzirom da je helikopter na helidrom u Divuljama sletio po mraku, posada nije znala da je došlo od pada dijela protupožarnog vjedra, odnosno po mraku nije bilo moguće vizualno utvrditi da je dio vjedra otpao".

