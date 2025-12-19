Trojac uništavao adventske ukrase, oglasila se policija: 'Jedan je maloljetnik'
Sumnjiči ih se da su 7. prosinca oko 01.20 sati u gradu Pagu pokidali i oštetili postavljene vanjske adventske ukrase. Pričinjena materijalna šteta jedinici lokalne samouprave iznosi više stotina eura
Policija na otoku Pagu završila je istragu nad dva hrvatska državljanina u dobi od 18 i 30 godina te jednim maloljetnikom koji se sumnjiči da su oštetili adventske ukrase u gradu Pagu.
"Sumnjiči ih se da su 7. prosinca oko 01.20 sati u gradu Pagu pokidali i oštetili postavljene vanjske adventske ukrase. Pričinjena materijalna šteta jedinici lokalne samouprave iznosi više stotina eura.
Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, kaznena prijava prema osumnjičenima podnosi se nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru", priopćili su iz PU zadarske.
