FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VANDALIZAM NA PAGU /

Trojac uništavao adventske ukrase, oglasila se policija: 'Jedan je maloljetnik'

Trojac uništavao adventske ukrase, oglasila se policija: 'Jedan je maloljetnik'
×
Foto: Ivo Cagalj/pixsell, ilustracija

Sumnjiči ih se da su 7. prosinca oko 01.20 sati u gradu Pagu pokidali i oštetili postavljene vanjske adventske ukrase. Pričinjena materijalna šteta jedinici lokalne samouprave iznosi više stotina eura

19.12.2025.
10:30
danas.hr
Ivo Cagalj/pixsell, ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policija na otoku Pagu završila je istragu nad dva hrvatska državljanina u dobi od 18 i 30 godina te jednim maloljetnikom koji se sumnjiči da su oštetili adventske ukrase u gradu Pagu.

"Sumnjiči ih se da su 7. prosinca oko 01.20 sati u gradu Pagu pokidali i oštetili postavljene vanjske adventske ukrase. Pričinjena materijalna šteta jedinici lokalne samouprave iznosi više stotina eura.  

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, kaznena prijava prema osumnjičenima podnosi se nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru", priopćili su iz PU zadarske.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako su murali podijelili Supetar, stigla i interventna policija: 'Ovo je razdor'

ZadarPagPolicijaAdvent
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VANDALIZAM NA PAGU /
Trojac uništavao adventske ukrase, oglasila se policija: 'Jedan je maloljetnik'