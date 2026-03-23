Treći nasilnik koji je prebio tinejdžera u Rijeci i dalje u bijegu: Evo što kaže policija

Više od mjesec dana prošlo je od brutalnog premlaćivanja 16-godišnjaka u Rijeci, no policija još uvijek nije uhitila trećeg napadača.

Policija je prvo ušla u trag J. V. (29) kojeg se osnovano sumnjiči da je počinio kazneno djelo ubojstva u pokušaju protiv maloljetne osobe te kazneno djelo teške tjelesne povrede protiv još jedne punoljetne osobe. Sudac istrage 12. veljače odredio mu je mjesec dana istražnog zatvora.

Dan nakon priveden je i drugi osumnjičenik, T. V. (33). "Sucu istrage stigao je novi prijedlog ŽDO za određenje pritvora druge osobe, okrivljenika rođenog 1992. zbog učinaka kaznenog dijela ubojstva u pokušaju protiv maloljetne osobe i teške povrede u pokušaju protiv osobe koja nije maloljetna. Sudac istrage odredit će pritvor i dalje postupak slijedi", istaknuo je tada predsjednik Županijskog suda u Rijeci Vlado Skorup. Sutkinja istrage Županijskog suda u Rijeci pretprošli tjedan je odlučila da će obojica u istražnom zatvoru ostati još dva mjeseca.

'On je najagresivniji'

Treći osumnjičenik je, međutim, još uvijek u bijegu. Primorsko-goransku policiju pitali smo imaju li kakva saznanja o njemu. Policija je u odgovoru za portal Net.hr kratko istaknula da trenutačno i dalje nemaju dodatnih ili novih informacija.

Riportal izvijestio je da je inače riječ o trojici braće. Napadač u bijegu navodno je, prema snimkama nadzornih kamera, bio najagresivniji.

Detalji napada

Podsjetimo, trojica napadača 16-godišnjaka su divljački pretukli 11. veljače oko 4.30 sati u centru grada. Mlatili su ga rukama i nogama, iako je ležao na tlu. Kad se mladić pokušao izvući, pribili su ga uza zid i nastavili tući. Nisu ga puštali ni kad je ponovno pao na pod, već su počeli skakati po njemu.

Uz to su ozlijedili i 20-godišnjaka koji je bio u njegovom društvu, a potom su se dali u bijeg. Jezivo nasilje snimila je nadzorna kamera.

Dječakov otac istaknuo je da je njegov sin bio sav natečen i modar. Zatvorena su mu bila oba oka, a liječnici Kliničkog bolničkog centra Rijeka su ga operirati mogli tek nakon što su mu spale otekline.

"Držala sam ga u naručju, sav je bio krvav. Samo sam ga pokušavala zaštititi. Bilo je naguravanja i prijetnji. Držala sam svog sina i pokušavala ga zaštititi od novih udaraca. Nasilje je prestalo tek dolaskom policije i hitne pomoći", ispričala je pak dječakova majka

