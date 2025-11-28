Tragičan kraj potrage jugu Hrvatske: Pronađeno tijelo žene za kojom se danima tragalo

Tragičan kraj potrage za Matijom Brajković (91) iz Opuzena. Njezin nestanak prijavljen je 22. studenog, a u petak je u rijeci Neretvi na području Opuzena pronađeno tijelo nesretne žene. Spasitelji su tijelo izvukli na obalu, a identifikacijom je potvrđeno da se radi o nestaloj Matiji, izvjestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.

Po nalogu mrtvozornika, tijelo je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

Opsežna potraga

Intenzivna potraga pokrenuta je od trenutka prijave nestanka u kasnim večernjim satima 22. studenoga. U potrazi su sudjelovali policajci iz Policijske postaje Metković, Postaje granične policije Metković sa službenim psom, pomorska policija s plovilom, ronioci Interventne jedinice policije te Mobilna jedinica policije Jug sa službenim dronom.

U potragu su bili uključeni i pripadnici Gorske službe spašavanja s plovilom, vatrogasci DVD-a Opuzen, komunalni redar Grada Opuzena te brojni mještani.

