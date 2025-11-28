Tragičan kraj potrage jugu Hrvatske: Pronađeno tijelo žene za kojom se danima tragalo
Tijelo je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti
Tragičan kraj potrage za Matijom Brajković (91) iz Opuzena. Njezin nestanak prijavljen je 22. studenog, a u petak je u rijeci Neretvi na području Opuzena pronađeno tijelo nesretne žene. Spasitelji su tijelo izvukli na obalu, a identifikacijom je potvrđeno da se radi o nestaloj Matiji, izvjestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.
Po nalogu mrtvozornika, tijelo je prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.
Opsežna potraga
Intenzivna potraga pokrenuta je od trenutka prijave nestanka u kasnim večernjim satima 22. studenoga. U potrazi su sudjelovali policajci iz Policijske postaje Metković, Postaje granične policije Metković sa službenim psom, pomorska policija s plovilom, ronioci Interventne jedinice policije te Mobilna jedinica policije Jug sa službenim dronom.
U potragu su bili uključeni i pripadnici Gorske službe spašavanja s plovilom, vatrogasci DVD-a Opuzen, komunalni redar Grada Opuzena te brojni mještani.
