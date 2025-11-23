Planinari ignorirali upozorenja i zapeli u snijegu: Ogulinski HGSS-ovci ih spašavali šest sati

Trojica planinara zapela su u subotu navečer na području Bijelih stijena. U akciji je sudjelovalo deset pripadnika HGSS stanice Ogulin, dok je još deset spašavatelja iz Delnica bilo u pripravnosti. Akcija spašavanja završila je u četiri ujutro.

Poziv prema centru 112 upućen je oko 21 sat. "Unatoč savjetima i molbama da se vrate, trojac je tvrdoglavo ostao pri svojim zamislima", naveli su ih HGSS stanice Ogulin. Budući da se planinari nisu uspjeli izvući, HGSS je morao krenuti po njih.

Foto: Hgss Ogulin

Spašavatelji su se prema Bijelim stijenama probijali s dva vozila, a potom i pješice kroz dubok snijeg. Planinare su pronašli nešto prije dva sata ujutro, žive i zdrave, ali promrzle, slabo informirane o terenu na koji su došli i nedovoljno opremljene za uvjete koji su ih ondje dočekali.

Foto: Hgss Ogulin

Ekipa se s planinarima, nakon kraćeg razgovora, spustila do njihova vozila u Jasenku.

Trojica su, prema HGSS-u, na Bijele stijene krenula s idejom "malo planinarenja po snijegu" i odlaska do "lijepog skloništa", no izlet se pretvorio u šestosatno probijanje kroz dubok snijeg, noću, po teškom terenu, vjetru i minusima.

Foto: Hgss Ogulin

HGSS je još jednom apelirao na planinare da se ne izlažu nepotrebnom riziku: "Ljudi, nemojte (si) to raditi. Riskirate, a posljedice mogu biti vrlo ozbiljne. Planina može čekati! Da, mi jesmo tu da spašavamo, ali ponekad zrno zdravog razuma i dobro informiranje prije polaska čine razliku između prospavane ili neprospavane noći."

