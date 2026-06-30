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Tragedija u Rijeci: Izbio požar u stanu, žena stradala od gušenja dimom

Tragedija u Rijeci: Izbio požar u stanu, žena stradala od gušenja dimom
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Foto: Ilustracija: Goran Kovacic/PIXSELL

Požar je prouzročio tehnički kvar na električnim instalacijama u upravljačkom dijelu klima uređaja

30.6.2026.
11:23
Hina
Ilustracija: Goran Kovacic/PIXSELL
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U požaru koji je u ponedjeljak popodne izbio u stanu na trećem katu stambene zgrade u Ulici Antuna Barca u Rijeci, od gušenja dimom smrtno je stradala 60-godišnja žena, a požar je uzrokovao kvar na unutarnjoj jedinici klima uređaja, izvijestili su iz primorsko-goranske policije.

Provedenim očevidom kojim je rukovodio zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci utvrđeno da je smrt 60-godišnje hrvatske državljanke nastupila uslijed gušenja dimom.

Utvrđeno je i da je požar, koji je izbio jučer oko 17.25 sati, prouzročio tehnički kvar na električnim instalacijama u upravljačkom dijelu unutarnje jedinice klima uređaja.

Tijelo umrle žene prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije, naveli su iz policije.

PožarRijekaKlima Uređaj
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