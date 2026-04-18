Tragedija kod Karlovca: Vozač umro u vožnji, zabio se u auto ispred sebe

Prava tragedija dogodila se na cesti kod Karlovca. Jedan čovjek je preminuo, a dvoje je ozlijeđeno u sudaru dvaju automobila u Orlovcu kod Karlovca.

Iako je došlo do sudara, kako doznaje 24sata, policija ovaj slučaj ne vodi kao prometnu nesreću jer je utvrđeno da je vozač preminuo prirodnom smrću prije samog kontakta vozila.

Zbog toga policija sve tretira kao događaj u prometu, a ne prometnu nesreću.

"Radi se o prometnom događaju između dva vozila. Vozač jednog je preminuo prirodnom smrću, a u drugom vozilu je dvoje ljudi ozlijeđeno", rekli su iz karlovačke policije za 24sata.

