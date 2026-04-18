UŽAS

Tragedija kod Karlovca: Vozač umro u vožnji, zabio se u auto ispred sebe

Foto: Ilustracija: David Jerkovic/PIXSELL

Policija ovaj događaj ne tretira kao prometnu nesreću

18.4.2026.
18:42
danas.hr
Prava tragedija dogodila se na cesti kod Karlovca. Jedan čovjek je preminuo, a dvoje je ozlijeđeno u sudaru dvaju automobila u Orlovcu kod Karlovca.

Iako je došlo do sudara, kako doznaje 24sata, policija ovaj slučaj ne vodi kao prometnu nesreću jer je utvrđeno da je vozač preminuo prirodnom smrću prije samog kontakta vozila.

Zbog toga policija sve tretira kao događaj u prometu, a ne prometnu nesreću.

"Radi se o prometnom događaju između dva vozila. Vozač jednog je preminuo prirodnom smrću, a u drugom vozilu je dvoje ljudi ozlijeđeno", rekli su iz karlovačke policije za 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO: U sudaru u Novom Zagrebu, auto završio na krovu, dvoje ozlijeđenih: 'Strašno za vidjeti!'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
