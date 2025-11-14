Kaos na A3: Brojne prometne nesreće, vozi se u kolonama

Totalni kaos i zastoj nastao je na zagrebačkoj obilaznici (A3) zbog tri prometne nesreće. HAK javlja da je do prometne nesreće došlo na čvoru Zagreb zapad u smjeru Lipovca, između čvora Jakuševec i čvora Kosnica u smjeru Lipovca te između čvora Kosnica i čvora Jakuševec u smjeru Bregane.

"Zbog veće gustoće prometa i prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Zagreb zapad i čvora Zagreb istok u oba se smjera povremeno vozi uz zastoje", priopćili su iz HAK-a.

Foto: Hak

Foto: Hak

Foto: Hak

Zastoji i prema Karlovcu i na Istarskom ipsilonu

Prometna nesreća dogodila se i na autocesti A3 na 165. km između čvora Okučani i čvora Nova Gradiška u smjeru Lipovca, a HAK upozorava i na povećanu gustoću prometa na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika.

Povremeni prekidi u prometu mogući su i u zoni radova izgradnje punog profila Istarskog ipsilona (A8) na dionici tunel Učka-čvor Matulji. Obilazak za osobna vozila je čvor Veprinac-ŽC5047.

"Magla mjestimice smanjuje vidljivost u Gorskom kotaru. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila", napominju iz HAK-a.

