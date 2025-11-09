FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOTOCIKLIST U BOLNICI /

Teška prometna nesreća u Sv. Filipu i Jakovu: Pješak stradao na licu mjesta

Teška prometna nesreća u Sv. Filipu i Jakovu: Pješak stradao na licu mjesta
×
Foto: Sasa Miljevic/pixsell/ilustracija

Crna subota na hrvatskim cestama

9.11.2025.
8:02
danas.hr
Sasa Miljevic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zadarska policija izvijestila je kako je u subotu oko 18.35 sati došlo do teške prometne nesreće na državnoj cesti D-8 na području Sv. Filip i Jakova.

Policija je poručila da je u prometnoj nesreći poginuo pješak na licu mjesta, dok su drugog sudionika nesreće, vozača motocikla prevezli u OB Zadar na liječenje. 

"Za vrijeme vršenja očevida, kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik, u vremenu od 19.00 do 22.10 sati promet navedenom dionicom ceste je bio privremeno obustavljen te se odvijao obilaznim pravcem", dodaju iz policije. 

Prometna NesrećaSveti Filip I JakovPješak Poginuo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MOTOCIKLIST U BOLNICI /
Teška prometna nesreća u Sv. Filipu i Jakovu: Pješak stradao na licu mjesta