Teška prometna nesreća u Sv. Filipu i Jakovu: Pješak stradao na licu mjesta

Zadarska policija izvijestila je kako je u subotu oko 18.35 sati došlo do teške prometne nesreće na državnoj cesti D-8 na području Sv. Filip i Jakova.

Policija je poručila da je u prometnoj nesreći poginuo pješak na licu mjesta, dok su drugog sudionika nesreće, vozača motocikla prevezli u OB Zadar na liječenje.

"Za vrijeme vršenja očevida, kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik, u vremenu od 19.00 do 22.10 sati promet navedenom dionicom ceste je bio privremeno obustavljen te se odvijao obilaznim pravcem", dodaju iz policije.