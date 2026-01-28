Nesreća usred noći u Splitu: Vozačica teško ozlijeđena, autom je sletjela s ceste

Dvije osobe u noći na srijedu zadobile su tjelesne ozljede u prometnoj nesreći u Ulici Matice hrvatske u Splitu, javlja portal Dalmacija Danas.

Policiji je dojava stigla oko 0.30 sati, nakon što je automobil iz zasad nepoznatih razloga sletio s kolnika.

Vozačica teško ozlijeđena

Žena koja je bila za volanom teško je ozlijeđena, dok je suvozačica prošla s lakšim ozljedama. Nadležne službe zbrinule su obje ozlijeđene osobe.

Više detalja trebalo bi biti poznato nakon što policija dovrši očevid.

