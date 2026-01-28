FREEMAIL
SLUŽBE POJURILE /

Nesreća usred noći u Splitu: Vozačica teško ozlijeđena, autom je sletjela s ceste

Nesreća usred noći u Splitu: Vozačica teško ozlijeđena, autom je sletjela s ceste
Foto: Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija

Više detalja trebalo bi biti poznato nakon što policija dovrši očevid

28.1.2026.
10:30
danas.hr
Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija
Dvije osobe u noći na srijedu zadobile su tjelesne ozljede u prometnoj nesreći u Ulici Matice hrvatske u Splitu, javlja portal Dalmacija Danas

Policiji je dojava stigla oko 0.30 sati, nakon što je automobil iz zasad nepoznatih razloga sletio s kolnika.

Vozačica teško ozlijeđena 

Žena koja je bila za volanom teško je ozlijeđena, dok je suvozačica prošla s lakšim ozljedama. Nadležne službe zbrinule su obje ozlijeđene osobe. 

Više detalja trebalo bi biti poznato nakon što policija dovrši očevid. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zdravice u kletima, ali vozači oprez! Policija zbog Vincekova izašla na ceste

