Nesreća usred noći u Splitu: Vozačica teško ozlijeđena, autom je sletjela s ceste

Više detalja trebalo bi biti poznato nakon što policija dovrši očevid
Dvije osobe u noći na srijedu zadobile su tjelesne ozljede u prometnoj nesreći u Ulici Matice hrvatske u Splitu, javlja portal Dalmacija Danas.
Policiji je dojava stigla oko 0.30 sati, nakon što je automobil iz zasad nepoznatih razloga sletio s kolnika.
Žena koja je bila za volanom teško je ozlijeđena, dok je suvozačica prošla s lakšim ozljedama. Nadležne službe zbrinule su obje ozlijeđene osobe.
Više detalja trebalo bi biti poznato nakon što policija dovrši očevid.
