Strašna nesreća u Ozlju! Mladić umro, ima ozlijeđenih: Autom su sletjeli u dvorište

Mladić je poginuo u srijedu u teškoj prometnoj nesreći u Ozlju, a još dvojica mladića zadobila su ozljede.

Policija je izvijestila da su automobilom karlovačkih registracija oko 19.40 sati u Trškoj cesti sletjeli u dvorište obiteljske kuće.

Promet zatvoren

Slijedi očevid koji će otkriti više okolnosti tragedije.

Promet je zatvoren i odvija se obilaznim ulicama.

