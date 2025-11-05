VELIKA TRAGEDIJA /

Strašna nesreća u Ozlju! Mladić umro, ima ozlijeđenih: Autom su sletjeli u dvorište

Strašna nesreća u Ozlju! Mladić umro, ima ozlijeđenih: Autom su sletjeli u dvorište
Foto: Rtl

Slijedi očevid koji će otkriti više okolnosti tragedije

5.11.2025.
21:07
Erik Sečić
Rtl
Mladić je poginuo u srijedu u teškoj prometnoj nesreći u Ozlju, a još dvojica mladića zadobila su ozljede.

Policija je izvijestila da su automobilom karlovačkih registracija oko 19.40 sati u Trškoj cesti sletjeli u dvorište obiteljske kuće.

Promet zatvoren 

Slijedi očevid koji će otkriti više okolnosti tragedije.

Promet je zatvoren i odvija se obilaznim ulicama. 

OzaljNesrećaMladić
