OČEVID TRAJE /
Velika tragedija kod Zaprešića: Poginuo vozač u teškoj prometnoj nesreći
Sve se dogodilo u poslijepodnevnim satima
Motociklist je poginulo u ponedjeljak oko 16.40 sati u Zaprešiću u prometnoj nesreći.
Kako je izvijestila policija, tragedija se dogodila oko 16.40 sati u Ulici Matije Skurjenija kada su se sudarili vozači osobnog automobila i motocikla.
Očevid je u tijeku nakon kojeg bi se trebali znati detalji nesreće.
Promet ulicom Matije Skurjenija obustavljen je na dionici od ulice I. Mažuranića do Ulice A. Mihanovića.