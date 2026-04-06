Velika tragedija kod Zaprešića: Poginuo vozač u teškoj prometnoj nesreći

Motociklist je poginulo u ponedjeljak oko 16.40 sati u Zaprešiću u prometnoj nesreći.

Kako je izvijestila policija, tragedija se dogodila oko 16.40 sati u Ulici Matije Skurjenija kada su se sudarili vozači osobnog automobila i motocikla.

Očevid je u tijeku nakon kojeg bi se trebali znati detalji nesreće.

Promet ulicom Matije Skurjenija obustavljen je na dionici od ulice I. Mažuranića do Ulice A. Mihanovića.