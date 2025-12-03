FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UŽAS KRAJ VELIKE GORICE /

Mercedesom se zabio u auto koji je čekao na semaforu: Poginula je putnica

Mercedesom se zabio u auto koji je čekao na semaforu: Poginula je putnica
×
Foto: Zeljko Hladika/pixsell/Ilustracija

Unatoč naporima liječnika, žena je preminula u bolnici

3.12.2025.
12:23
Dunja Stanković
Zeljko Hladika/pixsell/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Starija žena (88) poginula je u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Bapća kod Velike Gorice, dok je 62-godišnjakinja lakše ozlijeđena, izvijestila je u srijedu zagrebačka policija. 

Tragedija se dogodila na državnoj cesti D30 u utorak malo iza podneva kada je 38-godišnji vozač teretnog vozila Mercedes, koji nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, prednjim dijelom vozila zabio u stražnji dio automobila marke Seat koji je ispred njega čekao na semaforu zbog crvenog svjetla.

Za volanom Seata je bila 62-godišnjakinja koja je lakše ozlijeđena, dok je teško ozlijeđena putnica (88) prevezena u KBC Zagreb. No, unatoč naporima liječnika, preminula je u bolnici od zadobivenih ozljeda, potvrdili su iz policije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Strašna nesreća u Ozlju: Pogledajte što je ostalo od automobila

NesrećaCrna KronikaVelika GoricaSudar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS KRAJ VELIKE GORICE /
Mercedesom se zabio u auto koji je čekao na semaforu: Poginula je putnica