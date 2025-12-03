Mercedesom se zabio u auto koji je čekao na semaforu: Poginula je putnica

Starija žena (88) poginula je u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Bapća kod Velike Gorice, dok je 62-godišnjakinja lakše ozlijeđena, izvijestila je u srijedu zagrebačka policija.

Tragedija se dogodila na državnoj cesti D30 u utorak malo iza podneva kada je 38-godišnji vozač teretnog vozila Mercedes, koji nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, prednjim dijelom vozila zabio u stražnji dio automobila marke Seat koji je ispred njega čekao na semaforu zbog crvenog svjetla.

Za volanom Seata je bila 62-godišnjakinja koja je lakše ozlijeđena, dok je teško ozlijeđena putnica (88) prevezena u KBC Zagreb. No, unatoč naporima liječnika, preminula je u bolnici od zadobivenih ozljeda, potvrdili su iz policije.

