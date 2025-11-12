Što je prethodilo tragičnom ubojstvu u Viškovu? 'Sve je kulminiralo nakon toga'

Na području Viškova policija je jučer u stanu pronašla dvije osobe, jedna je bila mrtva, a druga je još uvijek davala znakove života. Neslužbeno se doznaje da je žena ubila svog partnera, pa imala namjeru presuditi sebi.

Ona je trenutačno na odjelu intenzivne njege u KBC Rijeka gdje joj se bore za život. Prvi susjedi uznemireni su i šokirani cijelim događajem.

"Znam da su imali problem jer su se njeni roditelji protivili njihovoj vezi. Mislim da je razlog bila vjera. No oni su se držali zajedno, ali sve je nekako krenulo nizbrdo nakon operacije koju je ona imala prije par mjeseci zbog narušenog zdravlja. Pomagala sam im oko oporavka, znala sam im skuhati ponekad. Bilo je teško gledati njeno ponašanje nakon te operacije" govori prva susjeda nesretnog para za 24sata.

Muškarac se spakirao i planirao odseliti

Ističe kako je, izgleda, sve kulminiralo nakon što se muškarac spakirao i planirao odseliti iz stana. "To je bilo sinoć. Tad sam je zadnji put vidjela. Izgledala mi je sva izbezumljena i natečena u licu, ne u smislu da ju je netko tukao već možda od lijekova. Ne znam vam to opisati, ali nije bila svoja. Tada sam saznala da se čovjek spremao iseliti iz stana, a zašto, ne znam", kaže vidno potresena susjeda.

Kako govore susjedi, preminuli muškarac navodno je porijeklom iz BiH. "Ne znam što se dogodilo, priča se da je žena upucala muškarca, a onda i sebe. Ne poznajem ljude osobno, ali strašno je što god da se dogodilo. Ovo je malo mirno mjesto, nismo mi navikli na ovakve tragedije. Obično kad se ovako nešto dogodi pretpostavlja se da se radi o femicidu, ali tko će znati što se događa među nečija četiri zida. Svakako nas je sve uzdrmala ova situacija", kaže susjed.

Traje očevid

U tijeku je očevid, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica navedenog događaja, stoji u priopćenju policije.

O svemu se priopćenjem oglasio i DORH. "Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, u kojoj je od vatrenog oružja smrtno stradao 38-godišnji muškarac, dok je teške tjelesne ozljede opasne po život zadobila 37-godišnjakinja.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci će tijekom današnjeg dana izdati potrebne naloge kako bi se provođenjem daljnjih izvida i dokaznih radnji utvrdile sve okolnosti događaja."

