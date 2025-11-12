Cure detalji pucnjave: U stanu pronađen mrtav muškarac, žena prevezena u bolnicu

Policija je u utorak navečer, postupajući po dojavi, u stanu na području Viškova pronašli dvije osobe, od kojih je jedna davala znakove života, priopćila je PU primorsko-goranska.

Žena je prevezena u KBC Rijeka, a muškarac je nažalost preminuo na mjestu događaja.

U tijeku je očevid, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica navedenog događaja, stoji u priopćenju policije.

O svemu se priopćenjem oglasio i DORH.

"Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, u kojoj je od vatrenog oružja smrtno stradao 38-godišnji muškarac, dok je teške tjelesne ozljede opasne po život zadobila 37-godišnjakinja.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci će tijekom današnjeg dana izdati potrebne naloge kako bi se provođenjem daljnjih izvida i dokaznih radnji utvrdile sve okolnosti događaja."

