FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOROR KOD RIJEKE /

Cure detalji pucnjave: U stanu pronađen mrtav muškarac, žena prevezena u bolnicu

Cure detalji pucnjave: U stanu pronađen mrtav muškarac, žena prevezena u bolnicu
×
Foto: David Jerkovic/pixsell/ilustracija

Žena je prevezena u KBC Rijeka, a muškarac je nažalost preminuo na mjestu događaja

12.11.2025.
11:48
danas.hr
David Jerkovic/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policija je u utorak navečer, postupajući po dojavi, u stanu na području Viškova pronašli dvije osobe, od kojih je jedna davala znakove života, priopćila je PU primorsko-goranska.

Žena je prevezena u KBC Rijeka, a muškarac je nažalost preminuo na mjestu događaja.

U tijeku je očevid, a kriminalističko istraživanje se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti i relevantnih činjenica navedenog događaja, stoji u priopćenju policije.

O svemu se priopćenjem oglasio i DORH. 

"Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, u kojoj je od vatrenog oružja smrtno stradao 38-godišnji muškarac, dok je teške tjelesne ozljede opasne po život zadobila 37-godišnjakinja.

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci će tijekom današnjeg dana izdati potrebne naloge kako bi se provođenjem daljnjih izvida i dokaznih radnji utvrdile sve okolnosti događaja."

POGLEDAJTE VIDEO: Policija će nadgledati prvenstvo u karateu na Zametu: 'Nalazimo u ozbiljnom političkom trenutku'

ViškovoRijekaKbc RijekaNesreća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOROR KOD RIJEKE /
Cure detalji pucnjave: U stanu pronađen mrtav muškarac, žena prevezena u bolnicu