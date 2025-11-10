Sud ih oboje kaznio: 'Melita je udarila Ivana u slabine dok joj je pokušavao uzeti mobitel'

Na Općinskom sudu u Zadru donesena je nepravomoćna presuda u slučaju novinarke Melite Vrsaljko, koja je bila napadnuta dok je radila svoj posao u mjestu Nadin. Sutkinja Općinskog suda u Zadru Maria Stopfer Mišetić presudila je da se Melita Vrsaljko nije smjela braniti kada ju je na radnom zadatku na ulici napao pijani muškarac.

RTL Danas poslao je upit Općinskom sudu tražeći obrazloženje presude.

"U svezi Vašeg upita obavještavamo Vas da je 7. studenog 2025. na Općinskom sudu u Zadru donesena nepravomoćna presuda protiv I- okrivljenog Ivana Vrsaljko (rođen 1955) i II-okrivljene Melite Vrsaljko (rođena 1993.) zbog počinjenja djela iz čl. 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te im je izrečena novčana kazna u visini od 300 eura svaki.

Okrivljene se teretilo da su dana 15. srpnja 2024. godine oko 19,00 sati u mjestu Nadin kbr. 55. na ulici ispred obiteljske kuće u vlasništvu Ivana Vrsaljka, dakle na javnom mjestu na očigled prisutnog E.B. narušavali javni red i mir tučom i svađom, na način da se Ivan vičući i galameći obraćao Meliti pogrdnim riječima "jebem ti mater", dok se Melita obraćala Ivanu vičući i galameći pogrdnim riječima "majmune" i slično, a nakon toga su se i fizički sukobili, tako što je Ivan uhvatio Melitu za ruku pokušavajući joj uzeti mobitel uslijed čega Melita Ivana udara nogom u predjelu slabina, a potom su se Melita i E. udaljili od Ivanove kuće čime je prestalo daljnje narušavanje javnog reda i mira." navodi se u odgovoru suda.

Pogledajte video: Obuljen o presudi za napadnutu novinarku: 'Bilo je određenih provokacija s obje strane'