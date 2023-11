Premijer Andrej Plenković u subotu je izvijestio da je nakon jutrošnje prometne nesreće u kojoj je sudjelovao ministar obrane i poginula jedna osoba, razriješio Marija Banožića te ovlastio državnog tajnika Zdravka Jakopa da vodi MORH.

U prometnoj nesreći u Vinkovcima smrtno je stradao Goran Šarić, a Banožić je teško ozlijeđen te je hospitaliziran u KBC-u Osijek. Premijer je u izjavi novinarima u Banskim dvorima izrazio sućut obitelji Šarić te zaželio oporavak Banožiću koji ima ozljede mozga, prsa, ekstremiteta, a nesreće se ne sjeća,

Stručnjak za sigurnost Ante Letica danas je za HRT govorio o tome kako je odluka o razrješenju očekivana i ispravna jer Banožić je, po svemu sudeći, skrivio pormetnu nesreću i morat će kazneno odgovarati. Pogriješio je što kao štićena osoba i član Vlade nije iskoristio pravo koje ima na 24-satnu sigurnosnu pratnju i službenog vozača, pogotovo zato što je navodno išao u lov koji je opasna situacija za štićene osobe.

'Pitanje tajminga'

Letica je rekao da će Banožić snositi odgovornost za svoje postupke. "Ja mislim da je to jedino rješenje, Banožić je izazvao prometnu nesreću sa smrtnim posljedicama. Po svim podacima je kriv i za to će odgovarati. Sve je pitanje 'tajminga' i o tome odlučuje predsjednik Vlade. Prema tome, to je njegova autonomna odluka, ali ima pravo na to. Odluka o razrješenju je uredu i ispravna", govori Letica.

Istaknuo je da je bivši ministar trebao puno više koristiti zaštitu. "Prve analize govore da nije imao alkohola u krvi. Banožić je mogao koristiti zaštitu kao član Vlade i zato jer je štićena osoba druge kategorije. Na zaštitu je imao pravo 24 sata dnevno 365 dana u godini. Imao je pravo na vozača i dnevno, kao ministar obrane ima pravo na tjelesnu zaštitu", kaže Letica.

Velika greška

Letica je rekao za HRT da nije dobro to što Banožić nije uzeo vozača i službeno vozilo te da je to velika, kobna greška.

"Nekad se štićene osobe povedu populističkim nasrtajima. On je ministar 24 sata dnevno, 365 dana, oni se moraju držati tog zakon. Ako cijenimo da ti zakoni nisu dobri, tada ih mijenjamo. Treba uzeti u obzir sve okolnosti koje ograničavaju ili dopuštaju stvari kao što su osiguranje, tjelesna zaštita. Treba pristupiti razumno, vodeći računa o situaciji koja je u državi i u okruženju, kao i o ugrozama oko nas. Oni moraju voditi računa o svom ponašanju, ali i država o njima", naglašava Letica.

Prisjetio se i slučaja Radimira Čačića, koji je usmrtio dvije osobe. "Najteža kazna je imati nekoga na savjesti, niti jedna kazna se ne može mjeriti s tim. Formiranje vlade i imenovanje ministara je stvar predsjednika vlade, vladajuće koalicije i hrvatskog sabora. Osoba koja je na položajima na kojima se preklapaju ovlasti predsjednika vlade i države da budu osoba koja ima dobar odnos s obje strane", pojašnjava Letica.

"Dužnosnici, javne osobe moraju voditi računa o sebi, moraju biti primjer ponašanja i poštivanja zakona, kao i ogledalo sustava", zaključuje Letica za HRT.