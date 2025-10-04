Stršljeni na smrt izboli muškarca: Unatoč pomoći liječnika preminuo je na mjestu

Nesretan slučaj zabilježen je u četvrtak prijepodne u šumskom predjelu pored Križevaca, gdje su 54-godišnjaka na smrt izboli stršljeni, izvijestila je u subotu koprivničko-križevačka policija.

Prilikom izrade ogrjevnog drva 54-godišnjeg muškarca uboli su stršljeni, nakon čega mu je pozlilo.

Unatoč brzo pruženoj liječničkoj pomoći, muškarac je preminuo na mjestu događaja.

Bit će obavljena obdukcija

Očevid su obavili policijski službenici. Mrtvozornik je pregledao tijelo koje je radi utvrđivanja točnog uzroka smrti prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Bjelovar gdje će biti obavljena obdukcija.

Policija je potvrdila da u tom tragičnom slučaju nema elemenata kaznenog djela.

