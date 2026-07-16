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Strašno ubojstvo u susjedstvu: Lopatom ubio brata i majku pa joj odrubio glavu

Strašno ubojstvo u susjedstvu: Lopatom ubio brata i majku pa joj odrubio glavu
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Foto: Shutterstock/ilustracija

Da su žrtve majka i brat uhićenog potvrdio je medijima njegov odvjetnik po službenoj dužnosti Omar Mehmedbašić

16.7.2026.
15:29
Hina
Shutterstock/ilustracija
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Policija u Sarajevu uhitila je u četvrtak 43-godišnjeg muškarca pod sumnjom da je ubio dvije osobe, a lokalni mediji prenijeli su kako su njegove žrtve majka i brat koje je usmrtio na krajnje brutalan način.

Uhićeni je u medijima identificiran kao Adnan Lokvančić, a uhićen je u obiteljskom stanu u sarajevskom predgrađu Hrascica gdje su ga policajci zatekli po dojavi koju dobili.

Iz policije su kratko priopćili kako je priveden pod sumnjom da je ubio jednu mušku i jednu žensku osobu i da je u tijeku istraga koja će utvrditi što se točno dogodilo.

Ubio ih lopatom?

Prema navodima portala "Dnevnog avaza", Lokvančić je navodno brata i majku ubio udarcima lopatom. Majci je potom odrubio glavu.

Da su žrtve majka i brat uhićenog potvrdio je medijima njegov odvjetnik po službenoj dužnosti Omar Mehmedbašić, koji je odmah najavio kako će tražiti psihijatrijsko vještačenje.

"Očevidno ima razloga za vještačenje neuropsihijatra jer kada je dao iskaz, rekao je da je poslao majku i brata koje je ubio među šehide i na bolje mjesto", kazao je Mehmedbašić za portal Klix.

Mediji prenose kako je cijela obitelj u kojoj se dogodila ova tragedija teško živjela. 

UbojstvoBihUhićenjeCrna Kronika
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