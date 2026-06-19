Stigla presuda u slučaju koji je potresao Hrvatsku: Roditeljima po 17 godina zatvora

Županijski sud u Varaždinu nepravomoćno je osudio roditelje dviju beba koje su pronađene mrtve i zakopane u dvorištu njihove obiteljske kuće u Ljubelju, u općini Ljubešćica. Svakom od optuženih izrečena je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 17 godina.

Prema optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, 40-godišnjak i 35-godišnjakinja proglašeni su krivima za tri kaznena djela povrede djetetovih prava na štetu troje djece. Riječ je o dva kaznena djela iz članka 177. stavka 4. u vezi sa stavkom 2. Kaznenog zakona te jednom kaznenom djelu iz članka 177. stavka 2. Kaznenog zakona.

Kako je priopćio DORH, kaznena djela počinjena su od srpnja 2020. do prosinca 2024. u mjestu kraj Novog Marofa. U odnosu na dvoje djece posljedica je bila smrt, dok se treće kazneno djelo odnosi na povredu prava trećeg djeteta.

Tijela dviju beba, koje su prema ranije objavljenim informacijama bile stare oko godinu dana, pronađena su zakopana u dvorištu obiteljske kuće u Ljubelju.

Sud je nakon objave nepravomoćne presude o