[KVIZ] Koliko poznaješ politički put i nasljeđe Stjepana Radića?

Stjepan Radić jedna je od najznačajnijih i najutjecajnijih ličnosti hrvatske povijesti prve polovice 20. stoljeća. Njegov život obuhvaća širok spektar djelovanja, od prosvjetiteljskog rada i publicistike do osnivanja najsnažnije hrvatske političke stranke između dva svjetska rata i borbe za nacionalna i socijalna prava. Riječ je o političaru koji je spojio intelektualnu snagu, govorničku vještinu i duboko razumijevanje hrvatskog seljaštva, čime je trajno oblikovao hrvatsku političku scenu. Njegova tragična smrt postala je simbolom hrvatskog stradanja u Kraljevini Jugoslaviji.

Više od političara: Prosvjetitelj, publicist i narodni dužnosnik

Iako ga se danas pamti prvenstveno kao političara i vođu, Stjepan Radić je bio svestrani intelektualac. Njegov put, od rođenja u siromašnoj seljačkoj obitelji do studija u Pragu i Parizu, svjedoči o nevjerojatnoj upornosti i želji za znanjem. Zajedno s bratom Antunom, pokrenuo je prosvjetiteljski rad s ciljem obrazovanja i ekonomskog osnaživanja hrvatskog sela. Kroz brojne spise, govore i list, Radić je neumorno radio na buđenju nacionalne i političke svijesti seljaštva, koje je smatrao temeljem hrvatskog naroda. Njegov pristup nije bio samo politički; on je duboko vjerovao da su obrazovanje i zadrugarstvo ključni za oslobođenje od siromaštva i postizanje istinske ravnopravnosti.

Privlačnost Radićeve politike

Fascinacija Stjepanom Radićem i njegovom politikom proizlazi iz nekoliko ključnih faktora. Njegova sposobnost da složene političke ideje prevede na jednostavan i razumljiv jezik, blizak običnom čovjeku, učinila ga je istinskim narodnim tribunom. Krilatica "Vjera u Boga i seljačka sloga" sažimala je temelj njegova programa: oslanjanje na tradicionalne vrijednosti i jedinstvo najbrojnijeg društvenog sloja. Za razliku od mnogih političara svoga doba, Radić je osobno obilazio sela, razgovarao s ljudima i gradio svoju političku snagu "odozdo". Njegovo zalaganje za republikansko uređenje te federalizam bili su avangardni za to vrijeme. Kombinacija karizme, intelektualne oštrine i beskompromisne borbe za hrvatske interese glavni su razlozi zbog kojih je Hrvatska seljačka stranka pod njegovim vodstvom postala masovni pokret.

Uloga u državi i percepcija opasnosti

Percepcija Radića kao isključivo mirotvorca je pojednostavljena. Njegova politička borba bila je puna rizika i radikalnih zaokreta, od otvorenog suprotstavljanja ulasku u Kraljevinu SHS do kasnijeg priznanja monarhije i ulaska u vladu. Zbog svojih je stavova bio višestruko proganjan i zatvaran. Potrebno je razlikovati nekoliko faza njegova djelovanja: borba protiv Austro-Ugarske, borba protiv centralizma u Kraljevini SHS i kratko razdoblje suradnje s beogradskim režimom. Svaka od tih faza nosila je specifične rizike i političke kompromise. Atentat u beogradskoj Narodnoj skupštini 20. lipnja 1928., kada ga je smrtno ranio radikalski zastupnik Puniša Račić, bio je tragičan vrhunac političkih napetosti i brutalnosti tadašnjeg režima. Njegova smrt pretvorila ga je u mučenika i trajno ga upisala u panteon hrvatskih velikana.