Prevozio sumnjive božićne poklone: Kad su ih policajci otvorili, imali su što za vidjeti...

Umaška policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjim Slovencem kojem su u automobilu pronašli preko 11 kilograma marihuane zamotane poput božićnih poklona, a kojeg tereti za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Slovenca su zaustavili u subotu na naplatnim kućicama autoceste A9 blizu Umaga u sklopu pojačanog nadzora prometa. Za volanom je bio 20-godišnjak, a pored njega 22-godišnji putnik, također Slovenac.

Budući da se iz automobila osjetio specifičan i intenzivan miris marihuane, policajci su odmah pretražili vozilo i u prtljažniku pronašli dva zamotana paketa, a u svakom paketu se nalazilo po pet manjih pakovanja sa sadržajem marihuane, ukupne težine 11.328 grama, izvijestila je istarska policija.

Foto: Pu Istarska

Droga pripada vozaču

Istragom je utvrđeno da droga pripada 20-godišnjem vozaču te da je namijenjena daljnjoj preprodaji. Osumnjičeni je priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, a kaznena prijava podnosi se nadležnom državnom odvjetništvu.

Budući da je kod 22-godišnjeg suputnika pronađeno 4,6 grama marihuane za vlastite potrebe, policija ga je prekršajno kaznila sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga.

