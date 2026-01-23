FREEMAIL
UŽAS KOD OSIJEKA /

Sletjeli u kanal i udarili u beton: Troje mladih izvukli iz smrskanog auta, prizori su strašni

Sletjeli u kanal i udarili u beton: Troje mladih izvukli iz smrskanog auta, prizori su strašni
×
Foto: Jpvp Grada Osijeka

Osječki vatrogasci su morali rezati lim kako bi izvukli vozačicu i dvoje putnika iz vozila

23.1.2026.
10:43
Dunja Stanković
Jpvp Grada Osijeka
Troje mladih preživjelo je tešku prometnu nesreću u noći na petak kod ulaska u Tenju u Osijeku. 

Mlada vozačica (19) izgubila je nadzor nad vozilom, prešla u suprotnu traku, a automobil je sletio u kanal gdje je udario u beton. 

Osječki vatrogasci su morali rezati lim kako bi izvukli vozačicu i dvoje putnika iz vozila. Fotografije koje su podijelili prikazuju potpuno smrskan automobil koji je završio na krovu. 

Policija je potvrdila za SiB da 19-godišnjakinja, koja je vozila automobil osječkih registracija, dolaskom pred Tenju nije prilagodila brzinu te je prešla u suprotnu traku i sletjela u kanal.

Alkotest je pokazao da nije bila pijana za volanom te da je koristila sigurnosni pojas. 

U pomoć su pozvani vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Osijek, čiji je zapovjednik Goran Ivković opisao dramatične trenutke spašavanja. 

Troje lakše ozlijeđenih

"Do dolaska Hitne pomoći dvije su osobe izvađene iz vozila, a treća je ostala zarobljena. Uz pomoć hidrauličkog alata izrezali smo dio vozila i omogućili pristup unesrećenome te smo asistirali Hitnoj pomoći pri smještanju ozlijeđene osobe na spinalnu dasku“, potvrdio je Ivković.

U prometnoj nesreći su lakše ozlijeđeni putnici stari 22 i 23 godine, kao i vozačica, kojima je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Osijek, prenosi Glas Slavonije. 

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 19-godišnje vozačice slijede prijave zbog počinjenih prekršaja iz zakona o sigurnosti prometa na cestama. 

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o tragičnoj nesreći u Španjolskoj: 'Teško da se radi o ljudskom faktoru'

NesreĆaOsijekVatrogasciCrna Kronika
najčitanije
