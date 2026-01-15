Sletio s ceste, udario u ogradu i pobjegao: Policajci su ga brzo našli pa otkrili još jedan 'grijeh'

Čakovečka policija uhitila je mladića (22) koji je u srijedu sletio s ceste u Novakovcu i zabio se u betonsku ogradu obiteljske kuće te pobjegao s mjesta nesreće.

Nesreća se dogodila jučer iza 17 sati u Glavnoj ulici, a svemu je kumovala neprilagođena brzina u zavoju na mokroj cesti i pri smanjenoj vidljivosti zbog magle, izvijestila je međimurska policija.

Dvadesetdvogodišnji vozač je na izlasku iz zavoja sletio s kolnika i bočnim dijelom udario u betonsku dvorišnu ogradu kuće. Nakon toga je pobjegao, a da s vlasnicima nije razmijenio podatke o naknadi štete.

Vozio pijan

U nesreći nitko nije ozlijeđen.

Već oko 18.30 sati čakovečki policajci su pronašli odbjeglog vozača i priveli ga u postaju. Alkotestom je otkriveno da je u krvi imao 1,18 promila alkohola.

Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač će morati platiti kaznu od 1440 eura, a oduzeta mu je i vozačka dozvola na osam mjeseci.

Nakon pravomoćnosti odluke kojom je proglašen krivim za navedeni prekršaj, vozaču će se u evidenciju vozača i vozačkih dozvola upisati sedam negativnih prekršajnih bodova, dodaju iz policije.

