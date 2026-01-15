FREEMAIL
NESREĆA U MEĐIMURJU /

Sletio s ceste, udario u ogradu i pobjegao: Policajci su ga brzo našli pa otkrili još jedan 'grijeh'

Sletio s ceste, udario u ogradu i pobjegao: Policajci su ga brzo našli pa otkrili još jedan 'grijeh'
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Policajci su ga našli i uhitili sat vremena nakon nesreće

15.1.2026.
10:14
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/pixsell
Čakovečka policija uhitila je mladića (22) koji je u srijedu sletio s ceste u Novakovcu i zabio se u betonsku ogradu obiteljske kuće te pobjegao s mjesta nesreće. 

Nesreća se dogodila jučer iza 17 sati u Glavnoj ulici, a svemu je kumovala neprilagođena brzina u zavoju na mokroj cesti i pri smanjenoj vidljivosti zbog magle, izvijestila je međimurska policija. 

Dvadesetdvogodišnji vozač je na izlasku iz zavoja sletio s kolnika i bočnim dijelom udario u betonsku dvorišnu ogradu kuće. Nakon toga je pobjegao, a da s vlasnicima nije razmijenio podatke o naknadi štete. 

Vozio pijan

U nesreći nitko nije ozlijeđen. 

Već oko 18.30 sati čakovečki policajci su pronašli odbjeglog vozača i priveli ga u postaju. Alkotestom je otkriveno da je u krvi imao 1,18 promila alkohola. 

Zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač će morati platiti kaznu od 1440 eura, a oduzeta mu je i vozačka dozvola na osam mjeseci. 

Nakon pravomoćnosti odluke kojom je proglašen krivim za navedeni prekršaj, vozaču će se u evidenciju vozača i vozačkih dozvola upisati sedam negativnih prekršajnih bodova, dodaju iz policije. 

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi muškarci su krivi za 82 posto fatalnih nesreća: Psihologinja otkrila pozadinu problema

