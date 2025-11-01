Izrekao mračne prijetnje zastupnici u Saboru, uslijedila munjevita reakcija

Općinsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je ispitalo Hrvata (27) zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo prijetnje iz članka 139. stavka 3. u vezi sa stavkom 2. Kaznenog zakona.

PU dubrovačko-neretvanska podnijela je kaznenu prijavu zbog ozbiljnih prijetnji smrću saborskoj zastupnici u Hrvatskom saboru. Navodi se da je povod bilo nezadovoljstvo zbog komentara koje je objavila ispod jednog novinskog članka, piše Slobodna Dalmacija.

Nakon provedenog ispitivanja, DORH je donio rješenje kojim su osumnjičeniku određene mjere opreza - zabrana približavanja oštećenici te zabrana uspostavljanja i održavanja bilo kakve veze ili komunikacije s njom.

Mjere opreza, kako su naveli, izrečene su s ciljem sprječavanja ponavljanja kaznenog djela i zaštite sigurnosti oštećenice.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalija Orešković lajkala sramotan komentar o Jeanu Michelu Nicolieru: 'Tko ste Vi, gospođo!?'