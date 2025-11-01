Hrvatu u Subotici kuću zalili crvenom bojom: 'Zovu me ustašom, kažu da će me zaklati'

Miroslav Evetović Hrvat je koji živi u Subotici, a kako kaže, još od 1990. trpi razne pritiske, a nerijetko dobiva i prijetnje.

Njegovu kuću netko je u srijedu zalio jarko crvenom bojom, a na svom je Facebook profilu, uz fotografiju kuće, napisao 'Umiruća vlast nam je na kuću poslala svoje izvođače radova i poruku u krvi!".

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju Evetović je rekao da se plaši da je ovaj napad usmjeren dijelom na njega, a dijelom na njegovu suprugu te da na svom Facebook profilu nerijetko dobiva prijetnje.

Radio u javnim institucijama

Početkom 90-ih godina, Evetović je bio vlasnik kioska gdje su se mogle kupiti i hrvatske novine zbog čega je bio na meti nekih građana. 2000-tih je bio član Demokratske stranke i gradski odbornik, a radio je u javnim institucijama iz kojih je, kako kaže, istjeran 2012. godine jer je ukazao na kriminal.

Zbog svega što je proživio, postao je veliki protivnik Aleksandra Vučića i njegove stranke.

Njegova supruga, inače Mađarica, radi u Narodnom kazalištu gdje je, navodi Evetović, žrtva dugotrajnog mobinga.

Automobil ne parkira ispred kuće

Zbog čestih prijetnji on i supruga su odlučili da će svoje automobile parkirati na sigurnom mjestu, dalje od kuće jer vjeruje da bi ih inače uništili.

Za prijetnje tvrdi da dolaze i zbog njegove nacionalnosti, ali i zbog političkih stavova.

"To mi pišu likovi koje ja iz viđenja znam, jer se čak ni ne sakrivaju iza lažnih profila. Jedan je lik koji na tržnici valja sve i svašta, to je njihov čovjek koji zna da ako ja to prijavim policiji i tužilaštvu nitko ne bi reagirao, nego bi se to stavilo u ladicu", rekao je Evetović za Slobodnu Dalmaciju.

Kaže da mu na Facebooku često pišu "ujo, ustašo; ubit ćemo te, zaklat ćemo te; znamo gdje živiš" i slično.

Iz policije nije dobio odgovor

Nakon što je pozvao policiju zbog išarane fasade, kaže da su stigli nakon 20-30 minuta te da su bili vrlo raspoloženu uz komentare 'uh, kako su vam kuću lijepo odabrali'.

Kazao je i da mu se nitko nije naknadno javio, iako je trebao doći 'netko iz operative' procijeniti štetu, za koju policajci konstatirali da iznosi oko 400-500 eura.

Mogući razlog za napad

"Ovo sve nije vezano za jedan događaj, ovo je dio perioda koji se vuče od ‘90-ih godina i koji je u jednom trenutku kulminirao, zato što je neko izgleda popustio sa živcima jer je na sjednici Skupštine grada poprilično bio napadnut. Ovdje se konkretno radilo o financiranju dječjeg vrtića u Tavankutu", ispričao je Evetović.

Riječ je o novom i suvremeno opremljenom vrtiću "Anđeli čuvari" za 60 djece izgrađenom od sredstava donatora i novcem hrvatske Vlade koja je u njega uložila 860.000 eura.

Gradska uprava Subotice donijela je odluku da će se ondje, umjesto samo na hrvatskom odgajati i na srpskom jeziku, iako su Hrvati većinsko stanovništvo.

