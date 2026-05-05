Kontradiktorni iskazi svjedoka: Robert Žaja oslobođen optužbe za smrt sestara Filipović!

Robert Žaja oslobođen je krivnje za izazivanje teške prometne nesreće u kojoj su 2006. godine poginule sestre Višnja i Gordana Filipović, neslužbeno doznaje Novi list. Visoki kazneni sud Republike Hrvatske donio je pravomoćnu presudu kojom je potvrdio odluku Županijskog suda u Rijeci.

Time je odbijena žalba državnog odvjetništva, čime je službeno stavljena točka na postupak koji je punih deset godina bio u statusu "neriješenog slučaja" prije nego što je Žaja uhićen na desetu godišnjicu tragedije.

Kontradiktorni iskazi

Glavni razlozi za oslobađajuću presudu temelje se na kontradiktornim iskazima svjedoka. Iako je više svjedoka potvrdilo prisutnost vozila u suprotnom smjeru, njihovi opisi automobila bili su različiti.

Svjedoci nisu mogli sa sigurnošću potvrditi marku niti registracijske oznake koje bi nedvojbeno povezale tamnoplavi renault clio Roberta Žaje s kritičnim događajem.

Sud nije prihvatio ni iskaz svjedoka koji je boravio u zatvoru sa Žajom i tvrdio da mu je optuženik priznao djelo.

Sestre poginule u prevrtanju automobila

Optužnica je teretila Žaju da je 15. prosinca 2006. oko 20.25 sati, u blizini Čavala, upravljao renault cliom u zabranjenom smjeru na autocesti Rijeka - Zagreb. Prema tvrdnjama tužiteljstva, tim je potezom izravno ugrozio toyotu yaris kojom je upravljala Višnja Filipović.

Kako bi izbjegla izravan sudar s vozilom koje joj je dolazilo ususret, vozačica je naglo skrenula udesno, što je dovelo do snažnog zanošenja i višestrukog prevrtanja automobila.

Višnja Filipović preminula je na mjestu događaja, dok je njezina sestra Gordana od zadobivenih ozljeda preminula idući dan u riječkom KBC-u. Trojica mladića koji su bili s njima u automobilu preživjeli su s lakšim ozljedama.

Branio se šutnjom

Sud je zaključio da nema dovoljno materijalnih ni drugih dokaza za osuđujuću presudu Žaje što znači da, nakon gotovo dva desetljeća od tragedije, i dalje nema odgovora na pitanje tko je te večeri upravljao vozilom koje je odgovorno za smrt dvije mlade djevojke.

Robert Žaja se od početka postupka branio šutnjom, a potom je ngirao krivnju što je na kraju, uslijed nedostatka čvrstih dokaza, rezultiralo njegovom oslobađajućom presudom.

