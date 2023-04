Kristijan Knego, kojeg se sumnjiči da je ubio USKOK-ovog osumnjičenika Tomislava Sablju, više nije u istražnom zatvoru u Remetincu. Kako doznaje RTL Danas Knego je prebačen u drugi zatvor zbog ozbiljnih prijetnji.

Prebačen je u gospićki zatvor

U zatvoru se Knego suočavao s brojnim prijetnjama od drugih zatvorenika, a između ostalog i da će mu ubiti obitelj. Uprava za zatvorski sustav ekspresno je reagirala pa ga je iz zagrebačkog zatvora preselila u gospićki zatvor. Da je prebačen u drugi zatvor potvrdila je odvjetnica Ivana Špehar Janković.

"Mogu potvrditi da je temeljem procjene Uprave za zatvorski sustav moj branjenik premješten u drugu ustrojstvenu jedinicu. Mi smo klijenta posjetili, on se osjeća puno bolje nego prije tjedan dana. Također smo izvršili uvid u spis te smo uložili žalbu protiv rješenja suca istrage o određivanju istražnog zatvora", rekla je Špehar Janković.

Obrana će se žaliti i na rješenje tužiteljstva jer tvrde da se iz dokaza u spisu vidi da se ubojstvo dogodilo pod drukčijim okolnostima od onih za što ga se tereti.

Klub u kojem se sve dogodilo trebao je biti ovaj vikend otvoren za javnost, ali još rade na jačanju sigurnosti. Iz kluba Ritz poručuju da su posljednjih osam godina poslovali bez ijednog incidenta, ali isto tako tvrde da u klub stiže jedan od najpoznatijih svjetskih brendova detektora metala.

'Zaposlili su sve Stevene Seagale'

Iz resornog sindikata smatraju kako to neće riješiti probleme, jer zaštitari na ulazu u klub su bez oružja i bez opreme.

Nikola Sraka, tajnik Sindikata zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti, je kazao: "Mi idemo goloruki, kao da je zaštitarska firma zaposlila sve Steven Segale koji će to rješavati sa smiješkom na licu. Znači svatko se mora postaviti u situaciju da razmišlja što ako druga strana ima pištolj, i gleda u cijev, što ću ja učiniti a nemam ništa kod sebe, ništa."

"Ujutro u tri sata dolazi vam netko tko je već popio pola litre viskija, našmrkao se bijeloga, napušio se marihuane i ti njemu sad trebaš reći 'Čuj stari, ne možeš sa oružjem unutra.' Mislim, s čime da ti to njemu kažeš. Znači to je tvoja ovlast. Imaš pravo zabraniti mu ulaz, no međutim kako ćeš provesti to što si mu zabranio. S čime? Znači golim rukama na nekog tko ima oružje kod sebe? Posljedice su vrlo jednostavne, evo vidljive iz ovog slučaja", rekao je Sraka.

Je li se i zaštitar Knego našao u toj situaciji, raspravljat će se na sudu. Još se ne zna ni odgovor na ključno pitanje hoće li sve ostati na barskoj tučnjavi, koja je završila kobno za Tomislava Sablju, ili će iz svega isplivati puno dublji motivi.