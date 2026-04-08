Pljačka u trgovačkom centru u Dubravi: Razbojnik prijetio pištoljem pa ukrao zlato

Zagrebačka policija izvijestila je o razbojništvu koje se odvilo u utorak poslijepodne u Dubravi.

Navode da je zasad nepoznati počinitelj oko 15.15 sati ušao u poslovnicu za otkup plemenitih metala u trgovačkom centru na Slavonskoj aveniji.

Šteta iznosi više tisuća eura

Potom je uz prijetnju oružjem počinio razbojništvo nad zaposlenicom (63) i otuđio zlato.

Materijalna šteta iznosi više tisuća eura, navodi policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Lučko miruje, granice čekaju blagdanski kaos: Policija poslala posebno upozorenje vozačima