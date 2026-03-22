Putnica (25) fizički napala vozača autobusa u Slavonskom Brodu: Posvađali se oko rasporeda sjedala

Na autobusnom kolodvoru u Slavonskom Brodu u petak navečer intervenirala je policija zbog narušavanja javnog reda i mira.

Incident se dogodio nešto iza 20 sati kada su se putnica (25) i vozač (58) posvađali oko sjedećih mjesta u autobusu.

Putnica je prvo krenula vikati, a u naletu bijesa je fizički nasrnula na vozača i zadala mu udarac u predjelu glave.

Prekršajni nalog

Vozač nije zadobio vidljive ozljede te je odbio ponuđenu liječničku pomoć.

Policija je putnici (25) uručila prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši policajac koji je optužen da je ubio svoju djevojku šokirao izjavom: 'Kriv sam, ali...'