FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA /

Putnica (25) fizički napala vozača autobusa u Slavonskom Brodu: Posvađali se oko rasporeda sjedala

Putnica (25) fizički napala vozača autobusa u Slavonskom Brodu: Posvađali se oko rasporeda sjedala
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je putnici (25) uručila prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

22.3.2026.
14:56
Tesa Katalinić
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Na autobusnom kolodvoru u Slavonskom Brodu u petak navečer intervenirala je policija zbog narušavanja javnog reda i mira.

Incident se dogodio nešto iza 20 sati kada su se putnica (25) i vozač (58) posvađali oko sjedećih mjesta u autobusu. 

Putnica je prvo krenula vikati, a u naletu bijesa je fizički nasrnula na vozača i zadala mu udarac u predjelu glave.

Prekršajni nalog

Vozač nije zadobio vidljive ozljede te je odbio ponuđenu liječničku pomoć. 

Policija je putnici (25) uručila prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike