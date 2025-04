Prometni stručnjak komentirao stravičnu nesreću: 'Ova je mjera važnija od svih drugih zajedno'

Nema kontrola kod nas. Meni ljudi mjesecima govore da nema policije od Osijeka do Splita. U pravilu, ima iznimno, ali praktički nema policije i to direktno utječe na loše strane prometa. To direktno izaziva opasne situacije jer naši vozači izvana - oni u Sloveniji voze drugačije. Ne bi tako vozio ni u Sloveniji ni u Austriji, ma ni približno", ističe Marušić.