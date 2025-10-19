Vozači oprez: Prometna nesreća na autocesti A3, vozi se usporeno

Prometna nesreća je na autocesti A3 između čvorova Babina Greda i Županja u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, izvijestio je u nedjelju Hrvatski autoklub (HAK).

Uočena je lešina na autocesti A6 između tunela Sopač i Sleme u smjeru Rijeke.

Zbog održavanja automobilističke utrke zatvorena je državna cesta DC56 Benkovac-Šibenik u Skradinu. Obilazak za vrijeme utrke je autocestom A1.

Radovi na autocesti

Zbog radova zatvoreni su na autocesti A3 Bregana - Lipovac izlazni krak čvora Sveta Nedelja u smjeru Lipovca, na autocesti A6 Rijeka - Zagreb ulazni krak čvora Vrbovsko u smjeru Rijeke.

U pomorskom prometu nema poteškoća﻿.

Na graničnim prijelazima nema dojava o dužim čekanjima.

