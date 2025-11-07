FREEMAIL
Prepoznajete li muškarca s fotografije? Traži ga policija

Prepoznajete li muškarca s fotografije? Traži ga policija
Foto: Video Nadzor/pu Karlovačka

Policija poziva građane da, ukoliko imaju korisne informacije o osobi s fotografije, o tome obavijeste policiju

7.11.2025.
12:25
Tajana Gvardiol
Video Nadzor/pu Karlovačka
Policija zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krađe na području Karlovca traga za nepoznatom muškom osobom, objavila je PU karlovačka na svojim stranicama.

Objavili su fotografiju muškarca za kojeg se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu.

"Pozivamo građane da, ukoliko imaju korisne informacije o osobi s fotografije, o tome obavijeste Policijsku postaju Karlovac s ispostavom Vojnić ili nam se jave na broj 192. Također građani informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese karlovacka@policija.hr", stoji na stranicama.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija prvi put u zrak diže dronove, Boris Mišević otkriva detalje

Prepoznajete li muškarca s fotografije? Traži ga policija