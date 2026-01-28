FREEMAIL
POLICIJA NA TERENU /

Kaos na cesti kod Križevaca zbog nesreće: Vozilo blokiralo put, promet teče naizmjenično

Kaos na cesti kod Križevaca zbog nesreće: Vozilo blokiralo put, promet teče naizmjenično
Foto: Matija Habljak/pixsell/Ilustracija

Promet se preusmjerava zaobilaznim pravcima

28.1.2026.
8:08
Dunja Stanković
Matija Habljak/pixsell/Ilustracija
Zbog prometne nesreće najprije je prekinut, a od 8.05 sati naizmjenično pušten promet na državnoj cesti D22 Možđenec-Sveti Ivan Žabno između mjesta Guščerovec i Gornje Vine uz fizičko upravljanje prometom od strane policijskih službenika, izvijestila je u srijedu koprivničko-križevačka policija. 

Jedno od vozila koje je sudjelovalo u nesreći potpuno je prepriječilo kolnik te ga nije moguće maknuti bez strojeva ili vučne službe. 

Dojava o nesreći stigla je malo iza sedam sati, a zasad nije poznato ima li ozlijeđenih ni kako je došlo do nezgode. 

Policija je na terenu.

Slijedi očevid nakon kojeg će se znati više detalja o uzroku nesreće. 

