Kaos na cesti kod Križevaca zbog nesreće: Vozilo blokiralo put, promet teče naizmjenično

Zbog prometne nesreće najprije je prekinut, a od 8.05 sati naizmjenično pušten promet na državnoj cesti D22 Možđenec-Sveti Ivan Žabno između mjesta Guščerovec i Gornje Vine uz fizičko upravljanje prometom od strane policijskih službenika, izvijestila je u srijedu koprivničko-križevačka policija.

Jedno od vozila koje je sudjelovalo u nesreći potpuno je prepriječilo kolnik te ga nije moguće maknuti bez strojeva ili vučne službe.

Dojava o nesreći stigla je malo iza sedam sati, a zasad nije poznato ima li ozlijeđenih ni kako je došlo do nezgode.

Policija je na terenu.

Slijedi očevid nakon kojeg će se znati više detalja o uzroku nesreće.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o tragičnoj nesreći u Španjolskoj: 'Teško da se radi o ljudskom faktoru'