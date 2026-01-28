Kaos na cesti kod Križevaca zbog nesreće: Vozilo blokiralo put, promet teče naizmjenično
Promet se preusmjerava zaobilaznim pravcima
Zbog prometne nesreće najprije je prekinut, a od 8.05 sati naizmjenično pušten promet na državnoj cesti D22 Možđenec-Sveti Ivan Žabno između mjesta Guščerovec i Gornje Vine uz fizičko upravljanje prometom od strane policijskih službenika, izvijestila je u srijedu koprivničko-križevačka policija.
Jedno od vozila koje je sudjelovalo u nesreći potpuno je prepriječilo kolnik te ga nije moguće maknuti bez strojeva ili vučne službe.
Dojava o nesreći stigla je malo iza sedam sati, a zasad nije poznato ima li ozlijeđenih ni kako je došlo do nezgode.
Policija je na terenu.
Slijedi očevid nakon kojeg će se znati više detalja o uzroku nesreće.
POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak o tragičnoj nesreći u Španjolskoj: 'Teško da se radi o ljudskom faktoru'