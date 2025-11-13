FREEMAIL
NA MEJAŠIMA /

Buktinja u noći: Gorjeli automobili u Splitu, vatrogasci dojurili usred noći

Buktinja u noći: Gorjeli automobili u Splitu, vatrogasci dojurili usred noći
Foto: Milan Sabic/pixsell/ilustracija

Dojava o požaru zaprimljena je u 1.48 sati

13.11.2025.
9:02
danas.hr
Milan Sabic/pixsell/ilustracija
Na splitskim Mejašima je noćas izbio požar na na vozilu marke Ford Transit Courier, a vatra se proširila na drugo vozilo marke Dacia Dokker. 

Kako donosi Dalmacija danas, prednji dio i unutrašnjost kabine Ford Transita izgorjeli u potpunosti, dok je stražnji dio oštećen. Na drugom automobilu je oštećen prednji dio, a vatra je oštetila i fasadu na garaži. 

Dojava je zaprimljena u 1.48 sati, a na teren su izašli pripadnici JVP-a Split s jednim vozilom i šest vatrogasaca. 

PožarVatrogasciSplit
