Buktinja u noći: Gorjeli automobili u Splitu, vatrogasci dojurili usred noći

Na splitskim Mejašima je noćas izbio požar na na vozilu marke Ford Transit Courier, a vatra se proširila na drugo vozilo marke Dacia Dokker.

Kako donosi Dalmacija danas, prednji dio i unutrašnjost kabine Ford Transita izgorjeli u potpunosti, dok je stražnji dio oštećen. Na drugom automobilu je oštećen prednji dio, a vatra je oštetila i fasadu na garaži.

Dojava je zaprimljena u 1.48 sati, a na teren su izašli pripadnici JVP-a Split s jednim vozilom i šest vatrogasaca.

