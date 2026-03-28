Popio času prozirne tekućine u kafiću pa završio u bolnici: 'Teško je ozlijeđen'

Muškarac (55) u petak je završio u bolnici nakon što je u ugostiteljskom objektu u Velikoj Gorici popio čašu prozirne tekućine.

Zagrebačka policija javlja da je 55-godišnjak čašu popio oko 7.30 sati dok je sjedio za šankom, a sumnja se da je unutra bilo sredstvo za čišćenje koje je ranije na prostoru oko šanka ili na samom šanku ostavila 29-godišnjaka koja radi u tom objektu.

Liječnici su muškarcu pomoć pružili u Kliničkoj bolnici Dubrava i utvrdili da je teško ozlijeđen.

Potraga za 29-godišnjakinjom

U tijeku je intenzivna potraga za osumnjičenom ženom, ali ona je trenutačno nedostupna policiji.

Na licu mjesta policija je obavila očevid te je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog moguće sumnje u počinjenje kaznenog djela "Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti" u vezi s kaznenim djelom "Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom".

