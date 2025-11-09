FREEMAIL
BIO JE RASTROJEN /

Mladi Hrvat s fantomkom priveden na prosvjedu u Splitu: Završio je u bolnici

Mladi Hrvat s fantomkom priveden na prosvjedu u Splitu: Završio je u bolnici
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Nad njim su uporabljena sredstva prisile, i to fizička snaga, te je zbog rastrojenog stanja u kojem se nalazio odveden u bolnicu na liječnički pregled

9.11.2025.
16:09
Hina
Ivana Ivanovic/pixsell
Policija je u Splitu u nedjelju privela mlađeg hrvatskog državljanina u rastrojenom stanju, narušavao je javni red na prosvjednom skupu na kojem su se malobrojni okupljeni građani protivili uvozu strane radne snage u Hrvatsku, doznaje se u policiji.

Na prostor gdje se skup održavao, mlađi je muškarac došao maskiran, s fantomkom na glavi. Tijekom provjere identiteta odbio je postupiti po naredbi policije i započeo narušavati javni red i mir. 

Odveli ga u bolnicu

Nad njim su uporabljena sredstva prisile, i to fizička snaga, te je zbog rastrojenog stanja u kojem se nalazio odveden u bolnicu na liječnički pregled. Kada bude otpušten provest će se istraživanje, rekli su u splitskoj policiji.

Izgred se dogodio na splitskoj Rivi za održavanja prosvjednog skupa "Ne zamjeni stanovništva – Spasimo Dalmaciju u roku! Migranti i strani radnici trn su u oku!" u organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku. 

Na tom su prosvjedu sudjelovali malobrojni građani. 

POGLEDAJTE VIDEO: Splićanin Siniša: 'Nisam nacist, nisam nacionalist, ali problem je sa Srbima. Odabrali su čudan dan'

SplitProsvjedStrani Radnici
