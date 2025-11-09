FREEMAIL
VOZAČI, OPREZ! /

Velika akcija policije po cijeloj Hrvatskoj: Testiraju svakoga koga zaustave

Velika akcija policije po cijeloj Hrvatskoj: Testiraju svakoga koga zaustave
Foto: Davor Javorovic/pixsell/ilustracija

Policija podsjeća da je odbijanje testiranja na alkohol i droge kažnjivo i to novčanom kaznom od 1.320 do 2.650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana

9.11.2025.
13:20
Erik Sečić
Davor Javorovic/pixsell/ilustracija
Vikend uoči Martinja i u večeri na dan Martinja (11. studenog), policija poduzima preventivno-represivne mjere kako bi ublažili i spriječili moguće posljedice vožnje pod utjecajem alkohola.

Akciju provode tijekom noćnih i ranojutarnjih sati, a tijekom nadzora, alkotestirat će sve zaustavljene vozače, provjeravati brzinu kretanja i korištenje sigurnosnog pojasa i mobitela. 

U priopćenju policija ističe da će nadzor provoditi na lokacijama na kojima je evidentiran veći broj prekršaja i nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola. To obuhvaća i zone ugostiteljskih objekata, a kontrolni punktovi često će se mijenjati u vrijeme provođena akcija. 

Važni savjeti 

Policija podsjeća da je odbijanje testiranja na alkohol i droge kažnjivo i to novčanom kaznom od 1.320 do 2.650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana. Uz novčane kazne, izriču se i mjere zabrane upravljanja motornim vozilima i negativni prekršajni bodovi, ovisno o izmjerenoj količini alkohola u organizmu te broju ponavljanja prekršaja.

Objavili su i nekoliko preporuka za sve sudionike u prometu: 

  • Ne sjedajte pod utjecajem alkohola za upravljač vozila.
  • Osigurajte si prijevoz.
  • Razmislite, cijena jedne runde pića iznosi koliko i taksi prijevoz do kuće.
  • Ne dozvolite da postanete crna statistička brojka.
  • Ne zaboravite da za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan.
  • Imajte u vidu da vozač pod utjecajem alkohola ne dovodi u opasnost samo sebe već i sve ostale sudionike u prometu.
  • Vožnjom pod utjecajem alkohola postajete opasan sudionik u prometu, a u opasnost ne dovodite samo sebe već i ostale sudionike u prometu.
  • Budite odgovorni prema sebi i drugima.
  • Ne postoji opravdan razlog za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola

POGLEDAJTE VIDEO: Policija jurila crni kombi Svetom Klarom, on sletio u jarak

PolicijaPrometMartinje
