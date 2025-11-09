Velika akcija policije po cijeloj Hrvatskoj: Testiraju svakoga koga zaustave

Vikend uoči Martinja i u večeri na dan Martinja (11. studenog), policija poduzima preventivno-represivne mjere kako bi ublažili i spriječili moguće posljedice vožnje pod utjecajem alkohola.

Akciju provode tijekom noćnih i ranojutarnjih sati, a tijekom nadzora, alkotestirat će sve zaustavljene vozače, provjeravati brzinu kretanja i korištenje sigurnosnog pojasa i mobitela.

U priopćenju policija ističe da će nadzor provoditi na lokacijama na kojima je evidentiran veći broj prekršaja i nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola. To obuhvaća i zone ugostiteljskih objekata, a kontrolni punktovi često će se mijenjati u vrijeme provođena akcija.

Važni savjeti

Policija podsjeća da je odbijanje testiranja na alkohol i droge kažnjivo i to novčanom kaznom od 1.320 do 2.650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana. Uz novčane kazne, izriču se i mjere zabrane upravljanja motornim vozilima i negativni prekršajni bodovi, ovisno o izmjerenoj količini alkohola u organizmu te broju ponavljanja prekršaja.

Objavili su i nekoliko preporuka za sve sudionike u prometu:

Ne sjedajte pod utjecajem alkohola za upravljač vozila.

Osigurajte si prijevoz.

Razmislite, cijena jedne runde pića iznosi koliko i taksi prijevoz do kuće.

Ne dozvolite da postanete crna statistička brojka.

Ne zaboravite da za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan.

Imajte u vidu da vozač pod utjecajem alkohola ne dovodi u opasnost samo sebe već i sve ostale sudionike u prometu.

Budite odgovorni prema sebi i drugima.

