U Šibeniku uhićen Poljak za kojim je raspisan Europski uhidbeni nalog! Objavljena snimka munjevite akcije

Na području Šibenika uhićen je državljanin Poljske (30) za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog, potvrdila je šibensko-kninska policija u petak.

Tridesetogodišnjaka su u četvrtak uhitili policijski službenici Odjela općeg kriminaliteta Službe kriminalističke policije PU šibensko-kninske u suradnji s policijskim službenicima Interventne jedinice policije Šibenik.

Nadležni sud u Poljskoj za njim je izdao europski uhidbeni nalog radi vođenja kaznenog postupka zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevoza i zlouporaba osobne isprave.

Policija je objavila snimku akcije. Poljaka su uhitili u dvorištu dok je sjedio za stolom. Naoružani pripadnici interventne policije brzo su ga svladali.

Nakon dovršenog policijskog postupanja, uhićeni je predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske.