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DRAMATIČNO UHIĆENJE /

U Šibeniku uhićen Poljak za kojim je raspisan Europski uhidbeni nalog! Objavljena snimka munjevite akcije

Poljaka su uhitili u dvorištu dok je sjedio za stolom

28.8.2026.
20:41
Dunja Stanković
PU šibensko-kninska
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Na području Šibenika uhićen je državljanin Poljske (30) za kojim je raspisan europski uhidbeni nalog, potvrdila je šibensko-kninska policija u petak. 

Tridesetogodišnjaka su u četvrtak uhitili policijski službenici Odjela općeg kriminaliteta Službe kriminalističke policije PU šibensko-kninske u suradnji s policijskim službenicima Interventne jedinice policije Šibenik.

Nadležni sud u Poljskoj za njim je izdao europski uhidbeni nalog radi vođenja kaznenog postupka zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela, među kojima su krivotvorenje isprave, prijevoza i zlouporaba osobne isprave. 

Policija je objavila snimku akcije. Poljaka su uhitili u dvorištu dok je sjedio za stolom. Naoružani pripadnici interventne policije brzo su ga svladali.

Nakon dovršenog policijskog postupanja, uhićeni je predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske.

šibenikUhićenjeInterventna PolicijaEuropski Uhidbeni Nalog
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