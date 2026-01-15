Policija objavila detalje o incidentu koji je uznemirio građane

Policija je objavila detalje o incidentu u središtu Varaždina koji je prije dva dana uznemirio građane.

Strašni prizori tragova krvi na prozoru stambene zgrade šokirali su sugrađane u utorak, a lokalni su mediji prenijeli navode svjedoka koji su isprva tvrdili da se dvojica muškaraca potukla i da je jedan drugoga bacio kroz prozor.

Varaždinska policija potvrdila je da u tom slučaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela, te da je riječ o "samoozljeđivanju i padu jedne osobe s prozora na prvom katu".

Ozlijeđena osoba je prevezena u Opću bolnicu Varaždin gdje je zadržana na liječenju.

