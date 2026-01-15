FREEMAIL
UŽAS U VARAŽDINU /

Policija objavila detalje o incidentu koji je uznemirio građane

Policija objavila detalje o incidentu koji je uznemirio građane
Foto: Josip Mikacic/pixsell

Ozlijeđena osoba je prevezena u Opću bolnicu Varaždin gdje je zadržana na liječenju

15.1.2026.
11:37
Dunja Stanković
Josip Mikacic/pixsell
Policija je objavila detalje o incidentu u središtu Varaždina koji je prije dva dana uznemirio građane. 

Strašni prizori tragova krvi na prozoru stambene zgrade šokirali su sugrađane u utorak, a lokalni su mediji prenijeli navode svjedoka koji su isprva tvrdili da se dvojica muškaraca potukla i da je jedan drugoga bacio kroz prozor. 

Varaždinska policija potvrdila je da u tom slučaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela, te da je riječ o "samoozljeđivanju i padu jedne osobe s prozora na prvom katu". 

Ozlijeđena osoba je prevezena u Opću bolnicu Varaždin gdje je zadržana na liječenju. 

VaraždinPolicijaCrna Kronika
