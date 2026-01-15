Goga Sekulić spomenula prvog dečka, pa se prisjetila: 'Roditeljima to nisam smjela ni reći'

Pjevačica Goga Sekulić (48) otkrila je u razgovoru za Adria TV da je svog prvog dečka imala tek sa 19 godina, dok su danas mlade djevojke u vezama već u mnogo ranijoj dobi.

"Kada sam bila u Zürichu, dogodila se moja ozbiljna veza. Simpatiju sam imala već s 16 godina, ali roditeljima nisam smjela ni spomenuti da mi se netko sviđa" prisjetila se.

Objasnila je da u njezinim tinejdžerskim godinama nije bilo uobičajeno ulaziti u veze.

"Bio je u pitanju jedan gradski dečko. On i ja se sada šalimo kad se sretnemo, ali tada je stvarno bilo tako. Prvog dečka sam imala sa 19 godina. Danas djevojke od 12 ili 14 godina već imaju momke, ali ih skrivaju. Kod nas tada to nije bilo dozvoljeno. Kakvi da ja pomislim s 14 godina da imam simpatiju, a kamoli dečka" rekla je Goga.

