nećete vjerovati

‘Duhovni vođa’ obećao slavlje reprezentacije, mještani ostali praznih ruku: 'Jesam li Bog?'

‘Duhovni vođa’ obećao slavlje reprezentacije, mještani ostali praznih ruku: 'Jesam li Bog?'
Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media/alamy/profimedia

Sinayoko je uvjeravao navijače da njegove duhovne moći mogu donijeti pobjedu

15.1.2026.
13:05
T.M.
Cal Sport Media, Cal Sport Media/alamy/profimedia
Mali je ostao bez finala Afričkog kupa nacija, a za neuspjeh su neki navijači odlučili kriviti samoprozvanog proroka koji je obećao da će reprezentaciji osigurati pobjedu. Karamogo Sinayoko, poznat u selu kao “marabut” ili laički lokalni, uhapšen je nakon što je Maliju porazom od Senegala u četvrtfinalu pretrpio gnjev obožavatelja.

Prije utakmice osmine finala protiv Tunisa 3. siječnja, Sinayoko je uvjeravao navijače da njegove duhovne moći mogu donijeti pobjedu. U znak potpore, pristaše su mu predali gotovo 30.000 funti u lokalnoj valuti, sve u plastičnim vrećicama, pred njegovim domom u Bamaku. I dok je tim gubio i čak imao igrača isključenog, Mali je izjednačio u 90. minuti i na kraju pobijedio nakon penala. Fanovi su slavili Sinayokove “moći”, a on je tvrdio: „Cijelo susjedstvo je došlo da me proslavi, ljudi su dolazili iz cijelog grada.“

 

Ipak, u četvrtfinalu protiv Senegala 9. siječnja, Mali je izgubio 1-0. Ljuti navijači, njih oko stotinu, bacali su kamenje na Sinayokovu kuću. Policija ga je uhitila zbog sumnje na prijevaru i pokrenula istragu za “šarlatanstvo”, uključujući i djelovanje na internetu.

Sinayoko je u izjavi nakon hapšenja pokušao objasniti situaciju: „Jesam li Bog? Nisam. Kad smo pobijedili Tunis, cijelo susjedstvo je slavilo sa mnom. Sada, kad smo izgubili od Senegala, napadaju me i uništavaju moju imovinu. Obavio sam svoj duhovni posao, ali Bog je odabrao drugačije.“

Policija je ranije odlučila da bi hapšenje nakon utakmice s Tunisom bilo preopasno, rekao je službeni izvor AFP-u. Prijatelj Sinayoka je dodao da je on nekada bio politički aktivist, a da se preko noći proglasio maraboutom i zaradio znatan novac.

