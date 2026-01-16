FREEMAIL
NAŠLI MU I NOVAC /

Kakav lik! Ovako je čovjek u Zagrebu prevozio 4.5 kg kokaina, a onda još i ozlijedio policajca

Foto: MUP

Nakon dovršene istrage, predan je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu

16.1.2026.
17:44
danas.hr
MUP
Policija je u Zagrebu uhitila 35-godišnjeg muškarca zbog sumnje na trgovinu drogom. Kriminalističko istraživanje proveli su policijski službenici PNUSKOK-a u suradnji s Općinskim kaznenim državnim odvjetništvom u Zagrebu.

Muškarac je zaustavljen 14. siječnja 2026. godine na području Maksimira. Istragom je utvrđeno da je nabavljao veće količine kokaina te da je drogu skrivao, prepakiravao i prodavao krajnjim korisnicima.

Na temelju sudskog naloga policija je pretražila automobil. Pronađena su četiri paketa kokaina, ukupne težine 4.502 grama. Osim droge, policija je privremeno oduzela novac i dva mobitela.

Ozlijedio policajca

Policija sumnja da je droga bila namijenjena daljnjoj prodaji, a da je pronađeni novac stečen kaznenim djelom odnosno preprodajom. 

Nakon dovršene istrage, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku. Protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu.

Uz to, policija će protiv njega podnijeti još jednu kaznenu prijavu. Sumnjiči ga se da je tijekom postupanja pokušao pobjeći, pri čemu je lakše ozlijedio policijskog službenika. Vozilom je oštetio i drugo parkirano vozilo.

