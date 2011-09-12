Policajac pregazio pješaka pa pobjegao kući

"Na moju veliku žalost, nakon nesreće nije odradio onako kako je to propisano zakonom i kako bi bilo časno i ljudski, nego je otišao kući i parkirao vozilo u garažu. Nakon sat vremena, kad je alarmirao neke prijatelje i kad su išli detaljnije pregledati mjesto na kojem se dogodila nesreća i na kojem su pronašli tijelo, angažirao je regularne policijske snage da se taj posao odradi s naše strane kako treba", priopćio je u ponedjeljak načelnik PU osječko-baranjske Željko Prša.

Muškarac bi možda preživio

Iako još sa sigurnošću to ne mogu tvrditi, postoji mogućnost, dodao je, kako bi nesretni muškarac preživio da mu je na vrijeme pružena medicinska pomoć.

"Naprosto ne mogu povjerovati u njegovu priču da nije siguran u što je udario. Nije čovjek zec", kazao je načelnik.

Policajac je suspendiran iz službe. Bit će kazneno prijavljen za izazivanje prometne nesreće, ali ne iz nehaja s obzirom na to da je bio alkoholiziran. Prijeti mu tri do 10 godina zatvora. Bit će prijavljen i jer ozlijeđenom nije pružio pomoć, za što je predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Nesreća se dogodila na cesti između Bilja i Osijeka u nedjelju u 4,35 sati.

